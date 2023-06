PF promove primeira Corrida dos Policiais Federais do Acre neste domingo

A Polícia Federal do Acre está realizando, no próximo domingo, 18, um campeonato de corrida para os policiais federais e a comunidade em geral.

Segundo a Comunicação Social da Polícia Federal do estado, a Primeira Corrida Dos Policiais Federais está sendo realizada para incentivar o esporte, a saúde, o lazer, a integração comunitária e a qualidade de vida aos participantes

Com mais de 300 inscrições, o circuito será iniciado às 7h da manhã do domingo, na Superintendência da Polícia Federal do Acre, na Cidade da Justiça. Os corredores farão três percursos, de 3km, 5km e 10km.

A Primeira Corrida Dos Policiais Federais é o primeiro evento deste formato promovido pela Polícia Federal no país.