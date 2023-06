PF se posiciona sobre pouso de avião com agentes em aeroporto de Rio Branco

O avião da Polícia Federal que aterrissou no Aeroporto Internacional de Rio Branco nesta segunda-feira (26), com diversos agentes, esteve no Acre para abastecer. A informação foi dada pela assessoria da Polícia Federal nesta terça-feira (27).

SAIBA MAIS: Com dezenas de agentes, avião da Polícia Federal pousa em Rio Branco

A foto do avião circulou nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, com informações de que os agentes da Polícia Federal desembarcariam no Acre.

“Em relação ao pouso da aeronave da PF no Aeroporto Internacional Plácido de Castro, esclarecemos que foi apenas uma parada para abastecimento”, diz o comunicado.