Pirarucu morre engasgado com tambaqui e família retira peixe vivo com facão em colônia no Acre

Um fato inusitado aconteceu em uma colônia neste domingo (18) no ramal da Piçarreira, em Rio Branco, no Acre. Um pirarucu engoliu um tambaqui vivo e acabou morrendo engasgado. O corpo do animal foi encontrado pelos colonos boiando em um açude e ao retirar o peixe da água, a família percebeu que a “refeição” do pirarucu ainda estava viva.

O caso foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver um homem usando um facão para retirar o tambaqui preso na boca do pirarucu. O animal chega a se debater e, segundo informações da família, foi solto no tanque de criação da propriedade rural.

O pirarucu, infelizmente, não teve a mesma sorte e teve seus restos jogados no lixo por estar impróprios para consumo, uma vez que o animal teria morrido engasgado no dia anterior.

Com informações do Juruá em Tempo