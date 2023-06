PIS/Pasep é liberado para 4,3 milhões de trabalhadores; veja quem recebe

Será liberado, nesta quinta-feira (15/6), o penúltimo lote de pagamento do abono salarial PIS/Pasep em 2023. Neste mês, 4.275.568 milhões de trabalhadores podem sacar o benefício. A leva inclui os trabalhadores do setor privado nascidos em setembro e outubro, além dos servidores públicos com número do Pasep terminado em 6 ou 7.

O valor do benefício é de até R$ 1.320, equivalente ao salário mínimo atual. No caso do PIS (setor privado), o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal, já o do Pasep (servidores) é pelo Banco do Brasil. O valor do lote soma mais de R$ 4,3 bilhões.

Pela Caixa, serão beneficiados 3.737.150 trabalhadores com direito ao PIS, valor total de R$ 3,7 bilhões. Pelo Banco do Brasil, serão 538.418 servidores públicos com direito ao Pasep, um montante de R$ 621 milhões. Ao todo, quase 23 milhões de trabalhadores receberão o abono em 2023.

Quem tem direito?

Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que receberam até dois salários mínimos mensais, em média, em 2021. O cidadão também precisa ter inscrição no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos. Quem é do setor privado precisa ter atuado com carteira assinada por, ao menos, 30 dias em 2021. Todos ainda precisam ter os dados corretamente informados pelo empregador ao governo.

O valor é proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado com carteira assinada. Cada mês trabalhado corresponde a R$ 110. Períodos iguais ou superiores a 15 dias contam como um mês cheio. Empregados e empregadas domésticas, trabalhadores rurais empregados por pessoas físicas, trabalhadores urbanos empregados por pessoa física e trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica não têm direito ao benefício.

Calendário de pagamentos

O calendário de depósitos segue até julho, e o dinheiro pode ser sacado até 28 de dezembro. De acordo com o Ministério do Trabalho, um total de 278,7 mil trabalhadores, que tiveram o abono disponibilizado entre fevereiro e maio, ainda não sacaram o benefício liberado.

Para trabalhadores do PIS (iniciativa privada):

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro (pago)

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro (pago)

Nascidos em março: a partir de 15 de março (pago)

Nascidos em abril: a partir de 15 de março (pago)

Nascidos em maio: a partir de 17 de abril (pago)

Nascidos em junho: a partir de 17 de abril (pago)

Nascidos em julho: a partir de 15 de maio (pago)

Nascidos em agosto: a partir de 15 de maio (pago)

Nascidos em setembro: a partir de 15 de junho

Nascidos em outubro: a partir de 15 de junho

Nascidos em novembro: a partir de 17 de julho

Nascidos em dezembro: a partir de 17 de julho

Para servidores públicos (Pasep):

Nº de inscrição de final 0: a partir de 15 de fevereiro (pago)

Nº de inscrição de final 1: a partir de 15 de março (pago)

Nº de inscrição de final 2: a partir de 17 de abril (pago)

Nº de inscrição de final 3: a partir de 17 de abril (pago)

Nº de inscrição de final 4: a partir de 15 de maio (pago)

Nº de inscrição de final 5: a partir de 15 de maio (pago)

Nº de inscrição de final 6: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 7: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 8: a partir de 17 de julho

Nº de inscrição de final 9: a partir de 17 de julho

Como consultar o abono?

Para consultar o abono, basta baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. É possível fazer a consulta acessando a aba “Benefícios” – “Abono Salarial” para ver o valor, dia do pagamento e banco. Trabalhadores da iniciativa privada também podem consultar o abono no app Caixa Tem. Para mais informações, basta ligar no número 158.

O pagamento do PIS na Caixa será feito prioritariamente em conta-corrente ou poupança. Os demais receberão por meio do Caixa Tem, que permite pagar contas, fazer transferências e comprar com o cartão de débito virtual. O trabalhador ainda pode sacar o abono em caixas eletrônicos e lotéricas com o Cartão Social.