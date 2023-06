PM apreende duas armas de fogo no interior do Acre; acusado de roubo foge

A Polícia Militar, através do 8º BPM, apreendeu na sexta-feira (16), 02 armas de fogo durante buscas pelo suspeito de ter cometido roubo com emprego de arma de fogo a uma farmácia no bairro Centro, em Sena Madureira.

Por volta das 19h30, um homem adentrou a uma farmácia localizada na região central da cidade e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu 01 celular e aproximadamente R$500,00, em seguida se evadiu para o Segundo Distrito.

Policiais militares realizaram levantamento de informações e buscas, inclusive obtiveram conhecimento do endereço onde estava homiziado o suspeito, no entanto, ao perceber a aproximação dos policiais o procurado se evadiu, sendo localizadas duas armas de fogo modificadas (escopeta) municiadas, sendo uma calibre 20 e 05 cartuchos, a outra de calibre 12 e 02 cartuchos do mesmo calibre.

Os ilícitos apreendidos foram entregues à delegacia de Polícia Civil, para realização dos devidos procedimentos.

A Polícia Militar continua realizando buscas na tentativa de localizar e prender o suspeito.