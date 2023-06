PM apreende mais de 7 kg de drogas em Rio Branco

Foram apreendidos mais de 7 quilos de entorpecentes na noite desta quinta-feira (22), na Rua Seis, no bairro Panorama, na região do São Francisco, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do RPM do 3° Batalhão, a guarnição estava em patrulhamento de rotina pelo bairro Panorama, quando os PMs avistaram na Rua Seis um homem com uma bolsa de viagem. Ao perceber a aproximação dos militares nas motocicletas, o traficante acabou se desesperando e correndo para uma área de mata.

Os PMs pararam, olharam no interior da bolsa de viagem e descobriram que dentro havia uma quantidade de 1 kg de cocaína pura, 600 gramas de crack, 6 kg de maconha, além de uma porção de skunk. Ainda na bolsa tinha uma maleta de uma pistola com vários objetos para limpeza e manutenção de uma pistola, 3 balanças de precisão e um rádio comunicador.

O material foi todo recolhido e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi confeccionado um boletim de ocorrência Informativo e os materiais apreendidos foram entregues aos cuidados da Polícia Civil, que deve iniciar uma investigação para tentar identificar e prender o traficante.