PM prende pai e filho acusados de matar homem a facadas na praça de Senador Guiomard

Carlos Pereira de Souza, 54 anos, foi preso e o filho dele, de 14 anos, foi apreendido, ambos acusados de terem matado a facadas o trabalhador Marcelo Souza da Silva, de 33 anos, na noite desta sexta-feira (23), na Praça da Seringueira, no Centro do município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Marcelo e Carlos Pereira discutiram enquanto estavam bebendo na praça. Durante a discussão, Marcelo ofendeu a esposa de Carlos. Após desentendimento, Marcelo resolveu dormir na praça, bem próximo do local onde ele e Carlos estavam discutindo.

Não conformado com as ofensas contra a esposa, Carlos chamou o próprio filho de 14 anos e ambos, armados com facas, foram até onde Marcelo estava dormindo e desferiram vários golpes na região do peito e abdômen da vítima. Mesmo ferido, Marcelo ainda tentou correr para se livrar da morte, mas já sem forças, caiu e morreu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local é apenas atestou morte a Marcelo. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.

Policiais militares do 5° Batalhão colheram as características dos autores do crime e conseguiriam prender Carlos e o filho dele de 14 anos, já no bairro São Francisco, nas proximidades do clube Águas do Quinari.

Uma das facas usadas no crime foi apreendida com os acusados, enquanto a outra ficou no local do homicídio. Carlos e o filho foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, para que o delegado represente pela prisão preventiva e eles passem por audiência de custódia