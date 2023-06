PMs que amarraram mãos e pés de suspeito de furto são afastados

A Polícia Militar (PM) afastou os policiais que amarraram os pés e as mãos de um homem suspeito de furtar um mercado na Zona Sul de São Paulo, no domingo (4). Os agentes também arrastaram o homem pelo chão e o jogaram numa maca antes de levá-lo para um carro da PM. As imagens são fortes e podem ser vistas no vídeo acima. Um inquérito foi aberto para apurar a conduta dos agentes de segurança.

O caso aconteceu na Vila Mariana, e parte da situação foi filmada. Segundo o boletim de ocorrência, três pessoas participaram de um “arrastão” para furtar alimentos de um mercado.

O homem que foi filmado com os pés e as mãos amarrados por uma corda foi encontrado com duas caixas de chocolate. Ele tem 32 anos.

Por meio de nota, a Polícia Militar disse que a conduta dos agentes não é compatível com o treinamento e com os valores da instituição. Por este motivo, um inquérito para apurar a conduta dos policiais envolvidos no caso foi aberto.

A PM também afirmou que os policiais foram afastados das atividades operacionais, uma vez que as ações gravadas “estão em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição”.

Em relação ao homem que aparece no vídeo, a polícia disse que ele foi preso em flagrante por furto. Além dele, um adolescente foi apreendido e um outro homem foi preso.

A Prefeitura de São Paulo disse que solicitou a investigação dos fatos nos termos da legislação em vigor.

A TV Globo pediu posicionamento da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) – organização social que administra a UPA para onde o homem foi levado após ser detido –, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

O caso

De acordo com o boletim de ocorrência, o funcionário do mercado contou que três pessoas entraram no comércio na Zona Sul por volta das 23h30 de domingo e levaram produtos. O rapaz indicou as roupas dos suspeitos e para onde eles teriam corrido.

Na Rua Morgado de Mateus, os PMs encontraram o homem de 32 anos com duas caixas de chocolate. De maneira informal, ele teria confessado o furto. O rapaz não teria obedecido a ordem dos policiais para que se sentasse e, segundo o registro, foi “necessário o uso da força para algemá-lo”.

Foi pedido apoio para outra viatura e, ao todo, quatro PMs usaram uma corda para amarrá-lo pelas mãos e pelos pés.

Em determinado momento, ainda segundo o BO, ele disse que “se levantaria e correria” e falou, supostamente, que “pegaria a arma dos policiais e daria vários tiros” neles, como aconteceu na Zona Leste.

Ele foi levado à UPA Vila Mariana para atendimento. Uma testemunha chegou a questionar o motivo de o suspeito estar amarrado e foi levada à delegacia. Um dos policiais estava com os joelhos ralados.

Outros dois policiais contaram na delegacia que receberam imagens do furto por um grupo e fizeram patrulhamento. Eles identificaram dois suspeitos, de 38 e 15 anos de idade. A dupla estaria usando roupas parecidas com as que apareciam nas imagens.

Um dos rapazes, segundo os PMs, confessou que pegou dois cafés e os revendeu numa comunidade. O outro estava embriagado. Eles também foram levados à UPA Vila Mariana.

O homem que foi amarrado foi detido por furto, crime de resistência, ameaça e corrupção de menores. O outro maior de idade foi autuado por furto e corrupção de menores.

O adolescente foi apreendido por furto e resistência. Foi verificado que ele tinha passagem por furto e em “situação de completa vulnerabilidade social”, conforme o boletim de ocorrência.