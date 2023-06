Pode comer carne crua? Médico comenta hábito de Brunna e Ludmilla

A bailarina Brunna Gonçalves, meulher da cantora Ludmilla, revelou através de publicações em seu Instagram que gosta de comer carne vermelha crua. “Eu amo carne crua temperada. Só carne. É muito bom”, disse a influencer. Logo, o assunto começou a repercutir nas redes sociais, despertando a curiosidade dos internautas. Afinal, consumir carne crua oferece riscos à saúde?

Segundo o nutrólogo e endocrinologista Daniel Bratan, a princípio qualquer carne poderia ser consumida crua se fosse proveniente de um animal sadio, mas é impossível afirmar que durante todas as etapas do transporte do animal não tenha havido uma contaminação cruzada e se tenha respeitado todas as regras de higiene.