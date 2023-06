Poeta Mauro Modesto é homenageado pela Academia Acreana de Letras

A Academia Acreana de Letras (AAL) realizou um sarau no Teatro de Arena do Sesc, na noite da quinta-feira (29), no qual foram homenageados 12 dos “imortais” integrantes da academia, que fizeram aniversário nos últimos três meses, entre eles, estava o escritor Mauro D’Avila Modesto. Na ocasião, também foi realizado o lançamento de seu livro.

Mauro Modesto é um escritor e poeta acreano, além de presidente da Federação das Academias de Letras, nascido em Sena Madureira, no ano de 1943. Durante o lançamento de sua obra, ele destacou a importância do trabalho poético e do trabalho de escritores. Em sua fala, Modesto ressaltou também o período de pandemia do Covid-19, quando ele estava recluso, mas passou por um momento de produção literária fluente, no qual criou os poemas presentes em seu livro.

De acordo com o presidente da AAL, Adalberto Queiroz, o momento foi de muita festa, que permitiu a confraternização entre os membros da Academia:

“Foi um momento de muita beleza e descontração. O poeta Mauro Modesto é tido como uma personalidade muito importante e influente no meio literário. Ele foi aplaudido e ovacionado de pé por todos”, conta.

Adalberto Queiroz falou, também, sobre a importância da presença do poeta no evento, que mesmo em uma cadeira de rodas não deixou de participar da celebração:

“Ele estava de cadeira de rodas, pois está acometido de sequelas que não lhe permitem andar. Mesmo assim ele esteve no momento. A cadeira de rodas foi levada ao centro do palco e se fez a festa com todos os acadêmicos”, revelou.