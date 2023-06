Polícia apreende gados de sogro de prefeito de Rondônia que estavam no Acre

A delegada de Polícia Civil, Aline Neiva dos Santos, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (16), para falar sobre os desdobramentos da Operação que afastou por 90 dias, o prefeito Valteir Queiroz, de Candeias do Jamari, interior de Rondônia.

A operação investiga desvio de dinheiro público e ocultação de patrimônio. De acordo com a delegada, os valores desviados durante o esquema, foram supostamente aplicados na compra de 99 gados, que estavam em uma fazenda do sogro do prefeito no interior do Acre. Os animais foram apreendidos pela equipe de investigação.

Na coletiva, a delegada informou que foi possível comprovar a ocultação de valores recebidos de forma indevida para a aquisição dos animais, em nome de terceiros, comprovando o crime de Lavagem de Dinheiro.

As apreensões e o afastamento do prefeito foram deferidas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia.