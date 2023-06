Polícia Civil prende homem por receptação em Rio Branco

O jovem José William da Silva Martins, 25 anos, foi preso acusado de receptação na tarde desta quinta-feira (8), no ramal do Barro Vermelho, na Vila Jorge Kalume, na região do Distrito Industrial, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, ele estava sendo investigado há algum tempo pela prática de receptação de materiais roubados e furtados, e por estar tentando vender uma motosserra, que é um crime ambiental, de acordo com o Artigo 51 do código penal, pela lei 9.605/98 (proibição de vender motosserra sem autorização).

Na tarde desta quinta-feira (8), os agentes da Polícia Civil chegaram na frente da casa do acusado e flagraram o homem com a motosserra nas mãos. Ao ser perguntado sobre o que ele estava fazendo com o equipamento, o acusado respondeu que estava oferecendo para quem quisesse comprar.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a José William, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), com a motosserra que seria o produto de furto.