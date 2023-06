Polícia identifica assassino que degolou mototaxista e jogo corpo em ramal

A Polícia Civil em Brasiléia já sabe quem foi o autor do assassinato do mototaxista José Gonçalves Cabral, conhecido como seu “Zé”, de 65 anos.

Seu corpo foi encontrado degolado às margens do Ramal do Polo, distante cerca de 5 quilômetros de onde teria pego o passageiro, na avenida Manoel Marinho Montes, centro de Brasiléia. O crime teria ocorrido no último sábado (3).

O autor do crime, já identificado pela Polícia Civil a partir do depoimento de uma testemunha do assassinato, está sendo procurado, inclusive pela polícia da Bolívia, a Foça Nacional boliviana, já que há informações de que o assassino fugiu para o país vizinho.

“Estaremos dando uma resposta à sociedade em relação a esse caso. Será questão de tempo para que encontremos o suspeito que está sendo procurado”, disse o delegado Ricardo Castro, responsável pela investigação.

O nome do suspeito não foi fornecido para não dificultar as investigações.