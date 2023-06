Polícia investiga homem que teria casado com criança de apenas 9 anos

Integrantes do Conselho Tutelar de Sena Madureira estiveram recentemente em missão na zona rural para apurar um suposto caso de estupro de vulnerável. De acordo com a denúncia apresentada, um homem estaria vivendo maritalmente com uma menina de apenas 9 anos de idade.

Contando com o apoio da Polícia Militar, os conselheiros estiveram na casa da menina realizando os procedimentos de praxe. “A denúncia indicava que eles estavam juntos, mas os familiares negaram essa informação. Mesmo assim, trouxemos a criança para Sena Madureira para vários atendimentos, como forma de ampará-la. Muitas vezes há uma negativa na intenção de proteger o autor. De agora em diante, a Polícia Civil dará sequência à investigação”, comentou Lays Mayra, conselheira tutelar.

De acordo com ela, casos dessa natureza ocorrem na zona rural, e as pessoas acham normal. “É importante esclarecer que o estupro de vulnerável se aplica não somente quando há relação sexual entre os envolvidos, mas também qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos de idade. O Conselho Tutelar está atento para essa situação e, à medida que as denúncias são feitas, estamos tomando as devidas providências”, finalizou.

Em relação a essa recente denúncia, em caso de comprovação o autor responderá judicialmente.