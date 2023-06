Polícia prende homem suspeito de estupro contra duas jovens no interior do Acre

Na última quinta-feira, 22, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos policiais civis, lotados na delegacia de Xapuri, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 24 anos, suspeito de ter praticado abuso sexual contra duas adolescentes.

O investigado foi preso no bairro Sibéria, em Xapuri. As investigações apontam que uma das vítimas é uma criança, com 11 anos de idade, e uma adolescente, de 13 anos de idade. Diante da gravidade dos delitos que estão sendo apurados pela Polícia Judiciária, a delegada, Michelle Boscaro, representou pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

O Inquérito Policial está sendo concluído e tão logo será remetido ao Judiciário. Após o cumprimento do mandado de prisão, o investigado foi encaminhado à Delegacia Civil de Xapuri e seguirá para o presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

A Polícia Civil está comprometida com o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, denuncie através do 181 ou pelo whatsapp da PCAC (68)9992-1111.