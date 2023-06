Polícia prende membro de facção que ameaçava moradores da fronteira

Um homem ainda não identificado foi preso acusado de ameaças e porte ilegal de arma de fogo na tarde deste sábado (17), na zona rural do município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o homem é membro de facção e foi denunciado por diversas vezes ir até bairros de Brasiléia e Epitaciolândia e, de posse de armas de fogo, fazer várias ameaças aos seus rivais.

Com base nas denúncias recebidas pela Polícia Civil e depois de uma investigação minuciosa, os agentes conseguiram encontrar o homem em uma prioridade rural no município de Brasiléia, ou seja, ele ia para a zona urbana e fazia as ameaças e depois se escondia na zona rural.

Na tarde deste sábado, a Polícia Civil com o apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) teve êxito na prisão do suspeito. Na residência em que o faccionado foi preso ainda foi encontrado a arma de fogo calibre 22 de fabricação argentina com 10 munições, que ele usava durante as ameaças e para fazer os vídeos das ameaças também. Também foi encontrada uma quantidade considerável de dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao criminoso, que foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Brasiléia, onde o caso está sendo apurado.