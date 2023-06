Polícia prende “Velho do Mel”, acusado de planejar arrombamentos a comércios

Nesta quinta-feira (1), Francisco Gonçalves Silva, chamado de “Velho do Mel”, foi preso pela Polícia Civil. O homem de 44 anos foi detido sob acusação de ser o comandante de arrombamentos e furtos em estabelecimentos comerciais de Cruzeiro do Sul, o segundo maior município do Acre.

Isso aconteceu após uma investigação que durou alguns meses. O Velho do Mel foi identificado como possível liderança das ações que vinham causando temor nos moradores da região, principalmente os donos dos empreendimentos locais. Ele seria responsável por arquitetar e coordenar os crimes de arrombamentos.

As ações do grupo aconteciam durante a madrugada e geraram muitos prejuízos à população do Centro da cidade. Na casa do acusado, foram encontrados objetos fruto dos roubos, como capacetes, caixas de som e um frigobar.

A partir de agora, as autoridades estão concentradas em identificar outros possíveis envolvidos nos arrombamentos e furtos, bem como recuperar os objetos roubados.