Por divergência com empresário, diretoria do Rio Branco dispensa meia Sorriso

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou neste domingo, 25, a dispensa do meia João Victor (Sorriso), principal atleta da equipe Sub-20. O Estrelão quer fechar um contrato profissional com Sorriso, mas o empresário não permitiu o fechamento do acordo.

“Tínhamos uma negociação adiantada com São Paulo e por isso fizemos a proposta para o Sorriso. Ele (Sorriso) disse que não assinaria e após uma conversa com o empresário resolvemos dispensá-lo. Os acordos no Rio Branco, necessariamente, precisam ser bons também para o clube”, explicou Valdemar Neto.

Marlon e Sorriso

Segundo Valdemar Neto, a situação do meia Sorriso é muito semelhante a do atacante Marlon, um dos destaque na conquista do título Estadual.

“O Marlon veio para o futebol acreano como um desconhecido. Depois das boas apresentações surgiu um empresário e ocorreu muita pressão para romper o contrato com o Rio Branco. O Sorriso chegou desconhecido e já fez até DVD. Todos pensam da mesma maneira e o Rio Branco é somente um trampolim”, avaliou o dirigente.

Cortou refeições

De acordo com Valdemar Neto, Sorriso chegou a manter um contato com a mãe dizendo, no Rio de Janeiro, que o Rio Branco tinha cortado as suas refeições.

“Recebi uma ligação do empresário do Sorriso perguntado a respeito de um corte nas refeições. O Rio Branco jamais faria isso e o Sorriso, por opção sua, não estava descendo para o refeitório do clube. Ainda somos obrigados a nos defender desse tipo de absurdo” afirmou o presidente.

Sorriso é gato?

Quanto à possibilidade do meia Sorriso atuar de maneira irregular no Estadual Sub-20, Valdemar Neto descartou essa possibilidade.

“Entregamos a documentação na federação autenticada. Soube desse comentário, mas se existe alguma irregularidade quem acusa tem que provar”, declarou Valdemar Neto.