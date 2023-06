Postos de saúde deverão instalar pontos eletrônicos após pedido do MPAC

O Ministério Público do Acre (MPAC) deu 120 dias para a Prefeitura e a Secretaria de Saúde de Tarauacá instalarem pontos eletrônicos em todos os postos de saúde do município.

A recomendação diz que médicos, odontólogos, enfermeiros, técnicos, entre outros servidores, lotados na rede municipal de saúde, devem comprovar o cumprimento da carga horária.

Um inquérito civil para determinar a devida regularização do Sistema de Registro Eletrônico do Ponto (SREP) dos servidores foi instaurado em 2018. O intuito é ter o controle da presença e jornada de trabalho dos servidores, através do sistema de registro eletrônico, pela biometria.

A assessoria da prefeitura de Tarauacá informou que recebeu a notificação na terça-feira (6). Na cidade, apenas duas unidades de saúde utilizam o sistema de ponto eletrônico, os outros cinco postos restantes tiveram seus aparelhos levados por criminosos, de acordo com a prefeitura.

A recomendação do Ministério Público do Acre (MPAC) pede, também, que os pontos sejam instalados no hospital e na maternidade da cidade.