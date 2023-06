Postura gamer: o que acontece com o corpo ao passar horas jogando

Recentemente, o streamer e gamer canadense Curtoss viralizou após descobrir uma marca em seu crânio causada pelo uso excessivo do fone de ouvido com microfone (headset). Durante uma transmissão ao vivo, ele raspou o cabelo e descobriu a depressão bem no centro da cabeça, onde o objeto fica encaixado.

O neurocirurgião Feres Chaddad, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, explica que, apesar de parecer, o crânio do streamer não foi deformado. “O uso constante de headphone pode causar pequenas alterações como a dele, mas são temporárias, assim como as marcas deixadas pelo óculos”, afirma.

O neurologista Amauri Araújo Godinho, do Hospital Santa Lúcia, de Brasília, esclarece que a depressão causada pelo headset pode ocorrer devido ao represamento do sangue. “O sangue quer circular, mas fica preso ali. O crânio do adulto, porém, não se remodela dessa forma”, esclarece.

Postura gamer

Além do problema envolvendo o headset, as pessoas que passam horas sentadas jogando jogos eletrônicos, na maioria das vezes, sofrem com problemas de postura.

O ortopedista Edicarlos André, coordenador da ortopedia do Hospital Santa Helena, de Brasília, alerta que um dos maiores erros do gamer é escolher uma postura e permanecer nela durante horas sem se movimentar.

“A postura do gamer é corrigível, mas ele precisa de uma musculatura forte para passar mais tempo fazendo aquilo que gosta e evitar os problemas de saúde. Muitos adotam uma postura corcunda e permanecem nela, o que é ruim por que ocorre o encurtamento da musculatura, resultando em uma maior fragilidade”, afirma André.

Ele alerta que é essencial que quem fica na mesma posição por muito tempo faça exercícios de fortalecimento, se alimente bem, e não deixe de se expor à luz natural. Caso o gamer não adote ações saudáveis na rotina, o ortopedista afirma que ele pode desenvolver problemas como:

Dores na lombar, pela falta de movimentação;

Trombose venosa: por ficar muito tempo sentado, a circulação não chega às pernas adequadamente;

Hérnia de disco, porque a vértebra passa muito tempo comprimida;

Tendinite, pelo uso repetitivo dos dedos;

Cifose postural, que é a curvatura anormal da coluna vertebral devido à má postura;

Epicondilite, a dor nos cotovelos pela falta de alongamento;

Dores nos ombros, pela fraqueza muscular;

Hiper encurtamento do polegar, pela repetição dos movimentos.

Problemas cognitivos

O neurocirurgião Chaddad afirma que é essencial enfatizar a importância de manter um equilíbrio adequado entre o tempo dedicado aos jogos, outras atividades e o descanso, a fim de preservar a saúde cognitiva e o bem-estar em geral.

“Quando utilizados de maneira adequada, os jogos eletrônicos podem ter um impacto positivo para o usuário. Eles proporcionam melhorias na capacidade visual e espacial, o que estimula o pensamento crítico, auxiliando na tomada de decisões e incentivando a criatividade na busca por soluções para problemas”, afirma Chaddad.

No entanto, é importante destacar que o uso excessivo de jogos eletrônicos também pode ter efeitos negativos. “A fadiga mental, a redução da memória de curto prazo, a deterioração da capacidade de tomar decisões e os distúrbios do sono são algumas das possíveis consequências”, alerta.

Como intervir

Para evitar os problemas de saúde listados pelos especialistas, é importante que o gamer faça pausas para se alongar, levantar e mexer bem o corpo. O jogador deve se alimentar bem, fortalecer a musculatura e corrigir a postura quando perceber que está corcunda.

“A prática de exercícios físicos é essencial para garantir uma qualidade de vida adequada. O verdadeiro problema não reside nos gamers em si, mas sim no sedentarismo que não deve ser tolerado por esse grupo de indivíduos”, enfatiza o ortopedista Leônidas Bonfim, do Hospital Santa Lúcia, de Brasília.