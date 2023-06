Precisando da vitória, Humaitá enfrenta o São Francisco no Florestão

Humaitá e São Francisco disputam mais um duelo acreano na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D neste sábado, 24, a partir das 16 horas, no Florestão. O Humaitá ocupa a 4ª colocação no grupo 1 com 14 pontos e uma vitória manterá o Tourão dentro do G4. O São Francisco é o último colocado com 6 pontos.

Humaitá sem muitas opções

O técnico Maurício Carneiro espera contar com mais opções para a partida, mas os atacantes Jô e Igor Dias realizam fase de transição e não devem jogar. A novidade será o meia Rabiola, recuperado de uma lesão no joelho.

Cumpre tabela

O São Francisco vai para a partida somente para cumprir tabela. O técnico Everton Lima montou um time no ataque e espera comprometimento dos atletas.

Trio de arbitragem

Jardiel da Rocha, do Piauí, apita o confronto acreano. Os acreanos Rener Santos e Antônio Neilson vão trabalhar como auxiliares.