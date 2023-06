Prefeitura de Brasiléia realiza Itinerante rural no mete-bala e entrega ramal recuperado à comunidade

A Prefeitura de Brasiléia, através da secretaria de saúde, realizou neste sábado (24), no ramal mete-bala, mais uma edição do programa Mais Saúde em Ação.

Foram levados até a comunidade atendimento médico, psicológico, fisioterapia, vacinação, exames de PCCU, atendimento do programa Bolsa Família,dispensação de medicamentos, ações educativas, agendamento de exames laboratoriais e consultas com especialista. Ao todo, foram realizadas mais de 15 ações de saúde diversas, que atendeu a comunidade do ramal e adjacências.

O itinerante aconteceu na propriedade do Senhor Francisco Nascimento e contou com a presença do Secretário de saúde, Francélio Barbosa, Vereadores Elenilson Cruz, Leonir Castro e Rogério Pontes, chefe de gabinete, Suly Guimarães, secretários Francisco Lima (Obras) e Careca Gadelha (Agricultura), representando a comunidade, Francisco Batista, além da comunidade e moradores das comunidades, que foram atendidas pela equipe da saúde municipal.

O representante da comunidade, Francisco Nascimento agradeceu pelo benefício do ramal. ” Agradeço em nome da comunidade, a prefeita Fernanda Hassem que olhou com muito carinho para o nosso ramal. Estamos muito felizes pelo nosso ramal e pelo atendimento de saúde que veio pra cá hoje”, disse o morador.

De acordo com o secretário Francélio Barbosa, foram levados diversos serviços de saúde até os moradores. “Trouxemos muitas ações de saúde, e agradeço a prefeita Fernanda Hassem pela oportunidade e a toda equipe da saúde pela dedicação em realizar o itinerante rural”, afirmou.

A prefeita Fernanda Hassem destaca a realização das ações. “Além do nosso primeiro itinerante rural, temos também a inauguração do ramal, um anseio da comunidade, que foi recuperado com recursos próprios. Quando o verão chega, os benefícios também chegam até os ramais. Estamos na residência do amigo Chiquinho realizando essa grande ação de saúde, e nossa intenção é realizarmos a mesma ação em várias localidades na zona rural”, destacou a Prefeita.