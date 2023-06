Prefeitura de Rio Branco divulga lista de bairros afetados pelo racionamento de água; confira

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), anunciou na noite desta terça-feira (20) os bairros que serão afetados em razão da necessidade de uma interrupção programada no abastecimento de água.

A atual gestão afirmou que a interrupção do abastecimento na estação de tratamento de água (ETA II), ocorre para que a empresa de São Paulo possa fazer o serviço de manutenção de selagem, em definitivo, no local do rompimento.

A empresa chegou na madrugada desta terça-feira (20) e desde as primeiras horas já vem atuando para resolver o problema de vazamento no sistema de captação.

Veja a lista

Cidade do Povo

Jardim Europa

Primavera

Village Tiradentes

Habitat Brasil

Vila Betel

Residencial Araçá

Fundhacre

Pedro Roseno

Residencial Iolanda

Parque das Palmeiras

Residencial Rio Branco

Conj Tangará

João Eduardo

Bela Vista

Novo Horizonte

6 de Agosto

Taquarí

Av Chico Mendes

Triângulo Novo

Distrito Industrial

Portais I, II e III

Nova Morada

Valdemar Maciel

Israel Lira

Resid. Jequitibá

Novo Calafate

Laélia Alcântara

Wilson Ribeiro

Pólo Geraldo Mesquita

Jorge Kalume

Loteamento Ipê (INTO)

Rui Lino

Conjunto Solar

Conjunto Procon

Vila Ivonete

Manoel Julião

Nova Estação.

Geraldo Fleming.

Conquista

Antonio da Rocha Viana

Conj Village

Avenida Getúlio Vargas até a ponte

Lot Sto Afonso

Belo Jardim l e ll

Ramal Bom Jesus

Recanto dos Buritis

Rosa Linda

Jacarandá

Vila Acre

Sta Maria

Areal