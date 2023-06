Prefeitura leva serviços médico e odontológico para comunidade da Vila Verde, na Transacreana

Mesmo com a estiagem, que diminui o volume de água dos rios e igarapés da região, dificultando a navegação, a Prefeitura Municipal de Rio Branco não vai parar o atendimento médico e odontológico, além de ações de assistência social e em outras áreas para as comunidades rurais do entorno da Capital. Um exemplo disso ocorreu no sábado (10), quando houve mais um atendimento do programa “Saúde Itinerante Terrestre”, pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMESA), de forma ampliada em parceria com outras secretarias e outros órgãos da Prefeitura.

Foi a quinta “Operação do Saúde Itinerante Terrestre” sob a administração do prefeito Tião Bocalom e ocorreu na Vila Verde, no quilômetro 58 da Rodovia Transacreana, durante todo o dia. A Vila Verde é referência para toda uma comunidade num raio de quase 200 quilômetros de extensão, onde vivem colonos, ribeirinhos e até seringueiros que insistem na cultura do látex e da colheita da castanha. “Do 180 para cá, o único contato que a população que vive na mata tem com serviços de saúde e cidadania é aqui na Vila Verde”, disse o presidente da Associação de Moradores e Produtores da Vila Verde, Derivaldo Lacerda. “Isso só é possível porque a Prefeitura, sob a administração do prefeito Tião Bocalom, não abandona as comunidades rurais. A gente não é hipócrita para não reconhecer isso”, disse o líder local.

O prefeito Tião Bocalom, acompanhado de assessores, secretários, esteve no local. “Aqui, mesmo distante da cidade, vivemos fazer serviços de limpeza e conservação de ruas, com recuperação e asfaltamento e iluminação com lâmpadas de LED”, disse o prefeito, que anunciou também melhoramento no sistema de abastecimento de água potável. “Viemos dar uma olhada nessa questão da água, que é seriíssima. Estamos garantindo a distribuição de 25 milhões de litros de água, para atender à comunidade. Quando nós pegamos a Prefeitura, era entregue na faixa de dez, onze milhões de litros d’água e nós já estamos em vinte e cinco milhões, para atender as comunidades de toda a região. Aqui é uma das comunidade que a gente consegue trazer água de Rio Branco pra cá, mas vamos melhorar isso”, afirmou Bocalom. É por isso que chamamos o Programa de Saúde Ampliado”, acrescentou Bocalom.

Um programa tão ampliado que se preocupa também com casos de violência contra a mulher e a exploração sexual infantil, conforme informou a diretora da Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos, Rila Feze, também presente nas atividades. “A gente veio avaliar essa situação e, infelizmente, encontramos alguns registros de casos que vamos passar a acompanhar”, disse Freze.

As mulheres da localidade também tiveram oportunidade de conhecer seus direitos através de atendimentos psicossociais e jurídicos prestados por técnicos da equipe da Casa Rosa Mulher, centro municipal especializado no atendimento às mulheres vítimas de violência.

O prefeito Tião Bocalom, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, e outros secretários como Eracides Caetano, da Secretaria de Agricultura, de Infraestrutura, Antônio Cid Ferreira, e técnicos como os da diretoria da Emurbe (Empresa Municipal de Urbanização), fez questão de acompanhar as ações bem de perto e reafirmou que uma das prioridades da gestão tem sido proporcionar ações de saúde de qualidade à população.

“A secretaria de saúde está aqui para oferecer diversos serviços”, disse a secretária muicipal de saúde, Sheila Andrade. “Hoje a secretaria de saúde está aqui, com um diferencial muito grande: pequenas cirurgias, ultrassonografias e seis dentistas, um deles específico, para atender as crianças. Hoje estamos usando, pela primeira vez, a van odontológica do programa ‘Produzindo Sorriso’, a gestão vai levar saúde bucal para todos os cantos do município de Rio Branco”, acrescentou a secretária.

“Esse grande movimento que a secretaria de Saúde está promovendo, que é o atendimento itinerante nos rios e agora também por terra, está sendo fundamental. A gente vai ao encontro das pessoas. Hoje, por exemplo, estão aqui as duas vans que fazem o atendimento de dentista com sete dentistas para atender a comunidade”, disse o prefeito. “Além disso, nós lançamos aqui a pavimentação asfáltica de 1.200 metros nas ruas da Vila Verde. Estou feliz com isso, apresentamos para a comunidade o projeto de água e, se Deus quiser, até o final do ano que vem a gente coloca água para esta comunidade”, afirmou.

O prefeito enfatizou ainda a realização dos procedimentos cirúrgicos realizados na própria comunidade, algo que tem dado certo e sendo um sucesso. “Estamos levando as pequenas cirurgias através do itinerante para fora da cidade, temos dois médicos que são cirurgiões e fazem pequenas cirurgias. O cidadão não precisa mais ir para cidade. Quero parabenizar toda nossa equipe, que está se dedicando de corpo e alma para levar dignidade para as pessoas”, disse.

Segundo o pastor Givaldo Proença, da Igreja Assembleia de Deus, na Vila Verde, a prefeitura sempre atendeu as reivindicações da comunidade na medida do possível. O pastor parabenizou a Saúde municipal pela realização do Itinerante. “Agradeço ao prefeito e a secretária de saúde, por sempre estarem atendendo a demanda da comunidade. Hoje fomos contemplados com a realização do Programa Saúde Itinerante, toda a comunidade da Transacrena está sendo muito bem atendida. Só temos que agradecer”, elogiou.

Durante todo o dia de sábado, foram atendidas pelo menos 1.500 pessoas. As especialidades do atendimento foram médico de PCCU, pré-natal, vacinas, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, testes rápido, endemias (Leishmaniose e malária), orientações para prevenção de doenças. Na área social, além de ouvir denúncias de violência doméstica e outros rimes correlatos, os técnicos também fazem fizeram atednimeto do do Bolsa Família, vacinação de pets, educação em saúde e serviços de odontologia, além das pequenas cirurgias.

Para as crianças, o Programa Criança Feliz (PCF) proporcionou momentos de diversão e alegria com pula-pula, algodão-doce, atividades de desenho e recreação.. “Aqui fizemos a revitalização dessa praça, a limpeza geral, a iluminação que foi trocada para LED. A unidade de saúde a gente já tinha feito um trabalho bom aqui. Iremos realizar um trabalho de recuperação das ruas e ainda acrescentando ainda que a Emurb estará trabalhando na pavimentação de cerca de 1,2 mil metros de ruas na Vila Verde”, revelou o prefeito.