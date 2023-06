Pressionada por estudantes e professores, Ufac recua e abre diálogo sobre orçamento

Após protesto dos estudantes, professores e servidores de outros setores da Universidade Federal do Acre (Ufac) que, nesta terça-feira (6), realizaram manifestações das dependências do campus reivindicando transparência no uso do orçamento da instituição, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) emitiu comunicado e convite direcionado à comunidade acadêmica para debater o assunto.

VEJA MAIS: VÍDEO: alunos e servidores ocupam reitoria e auditório da Ufac em protesto

De acordo com a nota divulgada no site oficial da Ufac, nesta quarta-feira (7), “a Proaes da Ufac comunica a suspensão do edital Proaes n.º 6/2023: Bolsas de Incentivo ao Estudo (Pró-Estudo e Pró-Inclusão), em virtude das recentes reivindicações de segmentos estudantis. Essa suspensão é necessária para que seja estabelecido um canal de comunicação com a comunidade discente e com as representações estudantis, visando decidir sobre possíveis alterações na oferta das bolsas dos programas supracitados”, diz o texto.

Além de suspender o edital aberto, “a Proaes convida os alunos da Ufac e suas representações estudantis para uma reunião plenária na próxima segunda-feira (12), às 14h30, no anfiteatro Garibaldi Brasil, campus-sede.

O movimento da comunidade acadêmica reuniu entidades estudantis e a Associação dos Docentes da Universidade (Adufac) para reivindicar transparência na aplicação dos recursos previstos no orçamento de R$ 9,3 milhões, descongestionados pelo Governo Federal no início de 2023.

Além do prédio da reitoria, os manifestantes ocuparam o Teatro Universitário, como forma de pressionar a gestão da Ufac a abrir diálogo transparente sobre o uso do recurso e que seja destinado ao ensino, pesquisa e extensão. O custeio da permanência de bolsas para estudantes de maior vulnerabilidade também está na pauta de reivindicações.