Primeira mulher governadora do Acre, Iolanda Lima esbanja alegria

Prestigiando as atividades comemorativas aos 61 anos de aniversário do Estado do Acre, a primeira mulher a governar um estado brasileiro, Iolanda Lima, a única até os dias de hoje a chefiar o Executivo Estadual acreano, esbanjava elegância e alegria entre os convidados de honra do evento.

“É muita emoção. Eu vim de Manoel Urbano com 17 anos e desembarquei aqui na Gameleira. Conheço toda Rio Branco toda vida e entre acertos e desacertos, tivemos mais acertos. Rio Branco está irmanada com pessoas de todo o Brasil e de parte do mundo onde formamos uma sociedade amiga ordeira. Para mim isso é tudo”, disse ela.

Prestes a completar 87 no próximo dia 20 de junho, Iolanda Lima contabiliza ainda a legião de amigos e o respeito angariado ao longo da vida pública.

Atualmente filiada ao União Brasil, a professora Iolanda Lima já foi vereadora e vice-prefeita de Rio Branco, deputada estadual, vice-governadora, mas escreveu seu nome na história política brasileira em março de 1983 ao assumir o governo quando o titular, Nabor Júnior, ausentou-se para participar de agenda oficial fora do estado. Depois, acabou sendo empossada como governadora em maio de 1986, quando Nabor Júnior renunciou para candidatar-se a senador e permaneceu no cargo até 1987.