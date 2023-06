Professor do Centro de Línguas é selecionado para curso de especialização na Irlanda

O professor Marcello Tamwing, que atua no Centro de Estudo de Línguas (CEL), em Rio Branco, foi selecionado para participar da segunda edição do Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica, na Irlanda. O embarque está previsto para o mês de agosto.

O intercâmbio é fruto de um acordo de cooperação internacional firmado entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e o Mary Immaculate College (MIC), com o objetivo de proporcionar um curso de pós-graduação (lato sensu) em liderança e gestão educacional na Irlanda.

No total, foram disponibilizadas 30 vagas para o curso de especialização em Gestão Escolar no Mary Immaculate College, localizado na cidade de Limerick. Dessas, 27 foram destinadas aos estados brasileiros e ao Distrito Federal, enquanto outras três para ampla concorrência.

O processo seletivo foi dividido em três etapas, incluindo análises técnica, documental e de mérito, além de um curso intensivo de aperfeiçoamento da língua inglesa e um teste de nivelamento.

Um dos requisitos exigidos é a proficiência mínima na língua inglesa, e, embora o curso seja realizado na Irlanda, as seis primeiras semanas serão conduzidas remotamente, com atividades preparatórias. O programa terá dois períodos de atividade: um online, entre julho e agosto de 2023, e outro presencial na Irlanda, de setembro de 2023 a maio de 2024.

“Espero poder representar muito bem o meu estado e, como é um curso de liderança e gestão educacional, pretendo me aperfeiçoar e, ao retornar, socializar com os meus alunos, pois com o cenário do novo ensino médio pensamos sempre na liderança deles”, concluiu Tamwing.

Os selecionados têm direito a auxílio-instalação, seguro-saúde, passagem aérea internacional de ida e de volta, hospedagem, alimentação (almoço e coffee break) e deslocamento na Irlanda (aeroporto/hotel/aeroporto). Os valores são todos em euros.

O CEL, por sua vez, demonstra o reconhecimento da qualidade do ensino e do comprometimento de seus profissionais. Ao contar com um docente selecionado para um programa de destaque internacional, a instituição reforça sua posição de referência no ensino de línguas e no desenvolvimento de profissionais qualificados.