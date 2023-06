Professor é investigado por “trocar” notas por sexo

Um professor de matemática de 35 anos, é suspeito dos crimes de importunação, estupro de vulnerável e assédio sexual contra adolescentes, dentro de uma escola, em Fortaleza. Os assédios teriam acontecido no fim do ano de 2022, e só foram descobertos pelas famílias no último mês de maio.

Segundo reportagem do Diário do Nordeste, ao menos um menino de 13 e outro de 14 anos foram vítimas. Os meninos eram chamados para um laboratório, onde o suspeito puxava as mãos dos alunos e colocava na genitália dele, prometendo que em troca iria aumentar as notas dos estudantes da última prova.

Ele foi detido por policiais militares, no bairro Vila Velha, após a Justiça expedir mandado de prisão preventiva. Na última quinta-feira, o suspeito passou por audiência de custódia e o juiz decidiu pela legalidade da prisão.