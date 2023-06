Programa que vai reduzir preço de carros alcançará também ônibus e caminhões

O programa do governo federal para baratear o preço dos carros populares foi repaginado para alcançar também ônibus e caminhões. O anúncio foi feito em Brasília pelo ministro Fernando Haddad, da Fazenda, segundo revelou a TV Brasil.

“A gente repaginou o programa, que ficou mais voltado para transporte coletivo e transporte de carga, mas o carro também está contemplado”, disse a jornalistas, na chegada à sede da pasta. O ministro vai se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta manhã no Palácio do Planalto, onde deve debater a medida. O governo anunciou inicialmente uma redução de impostos para baixar o preço final dos carros populares em até 10,96%.

A ideia seria que o programa valesse temporariamente e fosse aplicado a veículos com valor de até R$ 120 mil, o que faria com que os carros mais baratos no país pudessem custar menos de R$ 60 mil.

O governo pretende antecipar a reoneração do óleo diesel para arrecadar cerca de R$ 3 bilhões. Metade do montante deve ser usado para baratear os carros populares, caminhões e ônibus mais ecológicos.

A reoneração do combustível será feita em duas etapas: metade em setembro e a outra em janeiro. O valor que será arrecadado com a volta da cobrança do imposto sobre o diesel vai compensar os créditos tributários gerados aos fabricantes de veículos. De acordo com o desenho, o consumidor terá uma redução no preço, e esse desconto será convertido em crédito tributário para a indústria. Esse crédito poderá ser usado pelas montadoras num segundo momento, para abater tributos devidos à União.