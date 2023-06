Quadrilhas Juninas abrilhantam Arraial Cultural realizado pela Prefeitura de Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia promoveu neste final de semana com êxito o Arraial Cultural, por meio das Secretarias de Educação e Cultura. O evento contou com grande público e proporcionou muita alegria através de danças típicas, comidas típicas e música ao vivo.

As quadrilhas juninas Malucos na Roça, Pega-pega e Matutos na Roça, de Rio Branco, Xurumela, de Assis Brasil e Arriba Saia, de Brasiléia foram algumas das atrações que abrilhantaram o evento, junto com as apresentações das escolas municipais, como a escolha do Rei e da Rainha, apresentações musicais e muita dança com o forró da Melhor Idade.

Além das apresentações, também houve desfiles, barraca do beijo, prisão do amor e o tradicional pau-de-sebo para garantir o entretenimento do público.

Dentre as personalidades presentes na atividade, a prefeita Fernanda Hassem e seu esposo, o médico Israel Milani, o Deputado Estadual Tadeu Hassem, o vereador Rogério Pontes e o Secretário Municipal de Cultura, Alef Correia, estiveram presentes para prestigiar a programação.

A prefeita Fernanda Hassem destacou que essa atividade cultural além de oferecer entretenimento, aquece a economia local. “Foram dois dias de arraial, com participação de várias quadrilhas juninas de Rio Branco,Brasiléia e Assis Brasil. Nossos vendedores e escolas trouxeram uma variedade de comidas típicas, aquecendo a economia local. Parabenizo a equipe das Secretarias de Educação e Cultura pela realização dessa linda festa, e a população que prestigiou”, disse a prefeita.