Quase 105 mil pessoas entregaram a declaração do Imposto de Renda no Acre

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2023 finalizou na quarta-feira (31), à meia-noite. No Acre, os dados da Receita Federal apontam que foram entregues 104.968 declarações.

SAIBA MAIS: Perdeu o prazo do Imposto de Renda? Saiba o que fazer agora e siga as dicas

Do total de declarações entregues, cerca de 68% deverão receber restituição da Receita Federal. A segunda maior porcentagem do país, ficando atrás apenas do Amapá, com aproximadamente 70%.

Neste ano, foram entregues mais de 41 milhões de declarações em todo o Brasil. O Acre foi segundo menor estado, ficando atrás apenas de Roraima, que entregou pouco mais de 88 mil declarações.

A partir das 8h desta quinta-feira (1) o sistema reabre para que os atrasados possam fazer a entrega da declaração. Basta acessar o Programa Gerador da Declaração (PGD), que pode ser baixado no computador, como pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).

A multa por atraso na entrega é de no mínimo R$ 165,74, no entanto, o valor pode ser maior para quem tem imposto a pagar.