Que susto! Jacaré causa pânico após invadir estádio de futebol; VÍDEO

Na manhã desta quinta-feira (22), o município de Sena Madureira, no interior do Acre, recebeu uma visita inusitada no famoso e tradicional Estádio Mareirão.

E dessa vez não foi nenhuma visita presidencial, porém, o fato também agitou os moradores do local. Trata-se de um jacaré. Segundo informações, o animal foi encontrado embaixo das arquibancadas do Estádio Marreirão, causando alvoroço e curiosidade.

Segundo o site, o fato ocorreu durante a manhã, quando funcionários do estádio se preparavam para mais um dia de trabalho. Ao realizar uma inspeção de rotina nas dependências do local, um dos funcionários se deparou com o réptil, que estava escondido no subsolo das arquibancadas.

A reportagem garante que as autoridades foram acionadas para lidar com a situação de maneira segura e garantir a integridade do animal, bem como a segurança dos cidadãos.

Outro fato curioso é como o animal chegou até o local. Veja as imagens filmadas pelo repórter Ricardo Amaral: