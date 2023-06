Quem é Fernanda Campos? Blogueira é apontada como affair de Neymar em meio à confusão

O nome de Neymar Jr. ficou entre os assuntos mais comentados na tarde deste domingo, 18, após rumores de que o craque teria traído sua namorada, Bruna Biancardi, na véspera do Dia dos Namorados. A suposta traição teria acontecido em um encontro do atleta com a influenciadora digital Fernanda Campos, que muitos ainda não conhecem. Saiba quem é a blogueira. Fernanda Campos é da cidade de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, mas hoje vive em São Paulo.

Segundo o site Metrópoles, ela trabalha com a internet desde sua adolescência e hoje gerencia publicações em seu Instagram, que já acumula mais de 416 mil seguidores. Os rumores começaram após ela mandar prints de uma suposta conversa com Neymar para a colunista Fabia Oliveira.

De acordo com as imagens divulgadas, os dois trocavam mensagens desde novembro, antes da Copa do Mundo no Qatar. Segundo o que a blogueira disse à colunista, Neymar havia dito que o relacionamento com a mãe de seu segundo filho estava oscilando.

Porém, em janeiro deste ano, os dois apareceram juntos novamente.

O suposto affair de Neymar também tem um site em que disponibiliza todos os conteúdos. No ano passado, em 2022, a blogueira participou de um episódio do podcast Fala na Cara e deu mais detalhes sobre sua vida profissional e pessoal. Neste domingo, a influenciadora digital desativou os comentários de suas publicações no Instagram.