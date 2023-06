“Quem planeja, tem futuro”, diz ministro Waldez sobre planejamento participativo no Acre

O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que está no Acre para agenda da Plenária Estadual do Plano Plurianual Participativo (PPA), acompanhado do secretário-geral da República, Márcio Macêdo, ressaltou a importância da participação do povo no planejamento do governo federal.

“Quero dar total apoio ao secretário Márcio Macêdo, que está em todos os estados onde a sociedade está sendo escutada. Quem planeja, tem futuro. Quem não planeja, tem destino, que pode ser bom ou ruim, quem planeja tem mais chance de acertar”, disse sobre o PPA.

Waldez além de parabenizar o secretário-geral da República, o ministro do Desenvolvimento Regional também relembrou que a sociedade pode e deve participar do planejamento.

“Aqui para Amazônia, quero destacar 3 novos planos, nós estamos assinando com os governadores até o Rio Grande do Sul, o Plano de Desenvolvimento de Fronteira, atualização de plano regional, o Plano de Proteção de Defesa Civil. O Acre e aqui em Rio Branco principalmente, tem sofrido muito com esse problema de chuva. Além disso, tem o Plano de Ajuda Comunitária. Então, além de participar plenamente do PPA, vocês tem que participar dos outros planos também”, ressaltou.

Além disso, o ministro disse que a questão do plano para as fronteiras, é uma preocupação do governo federal. “Certeza que é prioridade do presidente, vocês que vivem aqui no dia a dia sabem que temos problema com infraestrutura, falta de uma boa política de segurança e o presidente nos orientou a assinar com os 11 estados do Brasil que estão em região fronteiriça”, finalizou.