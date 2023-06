“Quem tem uma Socorro Neri, tem tudo”, diz Aberson ao comentar candidatura de Alysson

O secretário de Educação, Aberson Carvalho participou do Podcast do ContilNet nesta quinta-feira (22) e abordou diversos temas importantes em relação à pasta e sobre as ações do Governo do Acre.

Aberson também falou sobre questões políticas e as decisões em relação à disputa pela Prefeitura de Rio Branco nas eleições do ano que vem. O secretário, que é vice-presidente da Executiva Municipal do Progressistas na capital, negou que haja um racha dentro do partido, mas, assim como o governador Gladson Cameli, defendeu o nome do secretário de Governo, Alysson Bestene.

Cogitado como um dos nomes disponíveis para a disputa da prefeitura da capital, Aberson foi questionado se tem pretensões de concorrer a algum cargo político. O secretário declarou que deve continuar à frente da pasta da Educação até o final do segundo mandato do governador Gladson Cameli e negou que seja candidato. “Nosso pré-candidato é Alysson Bestene. Estamos trabalhando para que ele avance nas pesquisas”, enfatizou.

“Quem tem uma Socorro Neri, tem tudo”

Porém, ao falar sobre os nomes postos pelo partido, Aberson disse que apesar da pré-candidatura de Alysson, Socorro Neri é um nome coringa que pode mudar qualquer cenário dentro do Progressistas. “A gente tem uma coringa. Quem tem uma Socorro Neri no partido, tem uma coringa. Vamos escalar para jogar”.

Aberson é indicado da deputada federal e assumiu a Secretaria de Educação após a saída de Socorro Neri do cargo.

Veja a entrevista na íntegra: