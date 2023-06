Alcançando mais de 600 mil acreanos, Rádio Aldeia FM 96.9 completa 20 anos neste sábado

Neste sábado, 24 de junho, a rádio Aldeia FM 96.9 completa 20 anos de programação. A rádio alcança sete cidades acreanas, chegando a 738 comunidades no interior e mais de 682 mil pessoas em todo o estado.

Além de Rio Branco, a programação da Aldeia FM é transmitida em Brasiléia (90.3), Xapuri (89.5), Sena Madureira (105.9), Feijó (AM 1.170kHz), Tarauacá (95.5) e Cruzeiro do Sul (107.9). A programação também está disponível pela internet, no site da Aldeia FM – Rio Branco.

Sinal da Rádio Aldeia FM 96.9 é transmitido pela torre localizada na Rua Rui Barbosa, no centro de Rio Branco. Para celebrar os 20 anos de existência, uma série de investimentos em equipamentos, revitalização do espaço e novas parcerias foram realizados.

Entre 2019 e 2023, mais de R$1.2 milhões foram investidos para a aquisição de notebooks, links de transmissão AM e FM, transmissores, mesas de som, ilhas de edição e outros insumos para garantir e melhorar o funcionamento das rádios.

O governo também realizou a aquisição de veículos próprios, de aproximadamente R$ 780 mil, além das reformas das sedes em Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e da Secretaria de Estado Comunicação (Secom), com mais de R$ 2 milhões em recursos.

Entre os profissionais que fazem parte da programação diária da rádio estão os jornalistas Floriano Oliveira, que está à frente do Programa Bom Dia Aldeia e na direção da Aldeia FM 96.9. E também a jornalista Celis Fabrícia, que comanda o programa musical Tardes da Aldeia. No Jornal do Meio Dia, Celis apresenta o informativo na companhia do jornalista Jonathan Costa.

Já a radialista, Gabriela Lima, apresenta o programa Conexão Musical nos fins de tarde, na Aldeia. Há ainda, uma grande equipe técnica que garante o funcionamento da rádio e transmissão dos programas diários.

Nos 20 anos da Aldeia FM, novos programas e atualizações no acervo de músicas compõem a grade, destacando a função social da rádio pública e educativa ao longo de duas décadas.