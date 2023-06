Reintegração de atacante determinou saída de Artur Oliveira do Sena Madureira

Toda história tem, no mínimo, duas versões. Após a publicação da matéria da “demissão” de Artur Oliveira do comando do Sena Madureira, o treinador afirmou ter pedido para deixar a equipe e explicou o motivo.

“Após o jogo de estreia no Estadual, ocorreu um problema com um atleta e resolvi afastá-lo do elenco. No início desta semana, o prefeito (Mazinho Serafim) recebeu um pedido para reintegração do jogador e atendeu. É uma questão política e entendo a decisão do prefeito, mas resolvi deixar a equipe. Não ficaria bem em colocá-lo em campo e por isso achei melhor deixar o comando do Sena Madureira”, explicou Artur Oliveira.

Entenda o caso

O Sena Madureira foi derrotado pelo Andirá/Santa Cruz na estreia do Campeonato Estadual Sub-20 e depois da partida, no estacionamento do Florestão, o atacante Diego Pereira discutiu com Artur Oliveira.

O treinador afastou o atleta e a sua decisão gerou sentimentos distintos na torcida, dirigentes e os atletas.

Contra o Rio Branco

A próxima partida do Sena Madureira no Estadual Sub-20 será contra o Rio Branco no dia 13. Jarlandes Ferreira assume o comando do time do Vale do Iaco e tempo dirá quem estava com a razão.

Artur pediu para sair por causa de intervenção política no trabalho/Foto ContilNet