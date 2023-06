O Resenha Podcast recebe nesta terça-feira (13), a arquiteta Hilla Portela para falar sobre arquitetura de alto padrão. A transmissão acontece às 19h no YouTube do ContilNet Notícias.

A arquiteta do Acre tem 11 mil seguidores no Instagram e atende em todos os lugares do Brasil. No bate-papo conduzido por Marcell Braga, Hilla deve contar algumas experiências que teve na arquitetura.

Acompanhe: