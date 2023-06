Rose Miriam assinou contrato para cuidar de filhos de Gugu “dopada”, diz defesa

O advogado de Rose Miriam, Nelson Willians, se manifestou sobre a carta enviada pela médica a Gugu. Além disso, o profissional relatou que a viúva estava “dopada” quando assinou um acordo para cuidar dos filhos e, ainda, no momento do testamento.

“Rose escreveu a referida carta com o coração, em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos. Ainda que imensamente abatida, ela encontra na fé e no seu amor por ele uma saída. A partir desse momento, porém, o casal entra em crise conjugal e Rose, a pedido de Gugu, vai morar no Rio para resguardar a família”, escreveu, dando o contexto do contrato sobre os filhos assinado pela viúva. A manifestação do advogado foi publicada pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

“Nesse contexto surge o malfadado contrato para criação dos filhos, que Rose Miriam assinou dopada, sob efeito de medicamentos fortíssimos; e o famigerado testamento de 2011”, explicou, acrescentando, ainda, que ela entrou “em uma grave depressão” e que “tentou o suicídio, sendo internada posteriormente”.

“E, novamente, o advogado Nelson Wilians chama atenção para a responsabilidade que Gugu tinha para com ela e seus filhos. Ele a visitava no hospital e se identificava na recepção como companheiro de Rose, conforme registros do próprio hospital”, relatou.

Segundo Willians, Gugu, inclusive, passou fazia o depósito do dinheiro para o cuidado da família destinado ao irmão de Rose Miriam. “Portanto, não estando no controle de suas funções mentais, tanto que o apresentador preferiu fazer depósitos para o sustento da família na conta do irmão dela, já que ela estava à base de remédios. Passado esse período, além de fazer terapia, ela convenceu Gugu a também fazer terapia e obteve dele a promessa de que mudaria seu comportamento, pois na época ele manifestou esse desejo”.