Rose Miriam pesquisou no Google se Gugu era gay: “Chorei sangue”

Na suposta carta vazada de Rose Miriam a Gugu Liberato, a viúva revela que pesquisou no Google sobre a sexualidade do apresentador de TV. Ela afirma que levou um choque com os resultados retornados pelo site de busca e chorou.

“Meu coração se partiu ao meio e eu chorei sangue, meu choro foi amargo como o fel”, lamentou Rose Miriam.

No texto, Rose Miriam também se diz ciente da identidade sexual do marido e se oferece para ajudar para “curá-lo” com jejuns e orações. “Eu sei como você se encontra com algum rapazes, eu sei o que acontece na Alameda Canário, 830. Eu sei dos viagras e das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc”.

“Eu já chorei, eu já me revoltei, já gritei, já me descabelei, já quis sumir, já quis morrer, etc. Mas você é o homem mais maravilhoso que existe no mundo. Você é um pai amoroso, preocupado, cuidadoso, você é uma pessoa doce e dono de uma grande inteligência”, diz em mais um trecho.

Leia a carta na íntegra: