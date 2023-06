Saiba que horas será o show de Anitta na final da Champions League

Além de ter grandes craques em campo, a final da Champions League, que acontece neste sábado (10/6), ainda vai contar com outra estrela no pré-jogo. A cantora brasileira Anitta foi a escolhida para se apresentar antes do embate mais importante do futebol europeu.

Com a partida entre Manchester City-ING e Inter de Milão-ITA, marcada para às 16h, a Poderosa entrará em campo quinze minutos antes, às 15h45. A partida acontecerá no Estádio Ataturk, em Istambul, na Turquia. Além da brasileira, Burna Boy e Alesso também se apresentam antes do jogo.

Anitta já está no país europeu para a apresentação. Nesta sexta-feira (9/6), a cantora publicou um vídeo em seu TikTok mostrando a reação dos homens ao andar por um mercado da cidade.

No vídeo, é possível perceber os olhares em direção ao corpo da famosa. A polêmica, porém, é que internautas apontaram que a cantora foi vítima de diversos tipos de assédio.