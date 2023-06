O médico Guilherme Scheibel arrematou por R$ 700 mil um dia com a influenciadora Virginia Fonseca, durante o leilão do Instituto Neymar Jr., que aconteceu nessa quinta-feira (22/6).

Guilherme tem 36 anos, é otorrinolaringologista e trabalha exclusivamente com rinoplastia, cirurgia plástica no nariz, e acumula 526 mil seguidores nas redes sociais.

Scheibel já operou alguns famosos, como o sertanejo Mariano e namorada dele, Jakelyne Oliveira. Em seu Instagram, ele contou que tem outros pacientes que são celebridades, porém, não divulga os nomes, pois elas não querem divulgar que passaram por procedimentos estéticos no nariz.

O cirurgião plástico é fundador e idealizador de um programa internacional de ensino em rinoplastia para otorrinos e cirurgiões plásticos, o Virtual Fellow.

Nas redes sociais, o médico celebrou a aquisição do dia com Virginia e sua sogra, Poliana Rocha: “São duas mulheres que admiro tanto pela beleza quanto pelo carisma. E acreditem, são ainda mais encantadoras pessoalmente! Estou ansioso para compartilhar essa experiência com meus colegas e aprender com essas duas mulheres fantásticas”.

O médico também fez questão de explicar a compra em seu perfil no Instagram: “Por mais que possa parecer um luxo, o valor pago nessa experiência vai diretamente para um propósito maior, ajudando a proporcionar oportunidades e uma vida melhor para muitas crianças. Acredito que o investimento em solidariedade e em causas que podem mudar vidas é sempre o melhor que podemos fazer”