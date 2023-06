Saiba quem são os 5 mortos no acidente com submarino da OceanGate

A Guarda Costeira dos Estados Unidos (EUA) confirmou nesta quinta-feira (22/6) a morte das cinco pessoas que estavam no submarino Titan, da empresa OceanGate. O veículo desapareceu no último domingo (18/6), em meio ao Oceano Atlântico, após fazer uma expedição até os destroços do navio Titanic, a cerca de 3,8 mil metros de profundidade.

O contra-almirante da Marinha americana John Mauger afirmou que cinco peças de destroços do submarino foram encontrados próximos ao Titanic, o que caracteriza uma “implosão catastrófica” do submarino.

Cinco pessoas fizeram parte da expedição, são elas:

Stockton Rush, diretor-executivo e co-fundador da OceanGate;

Hamish Harding, 58 anos, bilionário britânico dono da empresa de aviação Action Aviation;

Shahzada Dawood, empresário paquistanês e vice-presidente da Engro Corporation;

Sulaiman Dawood, filho de Shahzada Dawood;

Paul-Henry Nargeolet, 77 anos, ex-comandante da Marinha Francesa e um dos principais especialistas no naufrágio do Titanic.

Veja as fotos:

Bilionário britânico

O bilionário britânico Hamish Harding, 58, é empresário, aviador e “turista espacial”. Diretor da Action Aviation, empresa especializada na venda de aeronaves comerciais e privadas, ele participava da expedição como especialista.

Harding é um renomado explorador que já viajou para o espaço e acumula três recordes mundiais. Dois deles são ligados a explorações no oceano: a maior distância percorrida embaixo d’água e a maior duração de tempo gasto dentro do mar.

Nas redes sociais, o aventureiro afirmou que, por causa das condições climáticas na região de Newfoundland, no Canadá, essa possivelmente seria a primeira e única missão tripulada aos destroços em 2023.

“Acaba de abrir uma janela meteorológica, e nós vamos tentar um mergulho amanhã”, informou Harding no último sábado (17/6).

“A equipe tem alguns exploradores lendários, que já fizeram mais de 30 mergulhos para o Titanic desde o naufrágio, incluindo PH Nargeolet. Mais informações em breve, se o clima permitir!”, finalizou.

Maior especialista em Titanic do mundo

Paul-Henry Nargeolet, citado por Harding na publicação, é o especialista mais renomado do mundo a respeito do naufrágio. O ex-comandante da marinha francesa, de 77 anos, é conhecido como “Sr. Titanic” pela expertise na área.

Ele dedicou os últimos 35 anos da vida aos estudos sobre o caso, e integrou diversas expedições submarinas aos destroços. Segundo o The Guardian, em 1987, Nargeolet fez parte da equipe que resgatou uma série de objetos dos destroços – o Titanic afundou em 1912 após atingir um iceberg.

Segundo o especialista, o naufrágio representa uma enorme “cápsula do tempo”, onde a vida parou de repente, fascinando tantas pessoas por diferentes razões. “Alguns se interessam por sua construção, outros pela história da imigração para os EUA, outros se interessam pelos milionários a bordo, as estrelas da época.”

Milionário paquistanês e filho

O paquistanês Shahzada Dawood, 48, e o filho Sulaiman Dawood, 19, também estão a bordo. A família Dawood está entre as mais ricas do Paquistão.

Shahzada é vice-presidente da Engro Corporation, que fabrica fertilizantes, alimentos e energia, e da Dawood Hercules Corporation, que produz produtos químicos. Também é membro do conselho da instituição de caridade Prince’s Trust, com sede no Reino Unido.

Nascido no Paquistão, Shahzada mudou-se muito cedo para o Reino Unido, onde se formou em direito na Universidade de Buckingham. Hoje, ele vive com a família em uma mansão em Surrey, no sul da Inglaterra.

CEO da OceanGate, responsável pela viagem

Stockton Rush é o presidente executivo e cofundador da OceanGate, empresa responsável pelo veículo submersível. A proposta da companhia é oferecer turistas em busca de adrenalina e outros exploradores em viagens subaquáticas.

Confirmação das mortes

As equipes de busca encontraram destroços da cabine de pressão do submarino em 3 grandes pedaços. Após encontrar o primeiro detrito que aparentava ser a parte externa da cabine onde os passageiros estavam a bordo, o porta-voz afirmou que essa foi “a primeira grande indicação de que houve um evento catastrófico”.

Quando uma segunda área de destroços com outro pedaço da cabine de pressão foi descoberta as autoridades puderam confirmar que o submersível foi implodido com seus passageiros dentro.

“Um ROV descobriu uma parte do casco do submersível a cerca de 500 metros da proa do Titanic no fundo do oceano. Em seguida, o robô encontrou outros destroços”, descreveu John Mauger.

Os destroços foram localizados por um veículo operado remotamente (sigla em inglês, ROV), o robô francês modelo Victor 6000, que chega a grandes profundidades.

A viagem de vários dias até o local onde o Titanic naufragou custa dezenas de milhares de dólares e que incluia um mergulho para observar os destroços do famoso navio. A descida e a subida levam cerca de oito horas.

O famoso naufrágio do navio fica a 3.800 metros, no fundo do Atlântico. Os restos da maior embarcação de sua época estão localizados a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá.