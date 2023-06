Saiu o edital: Governo abre concurso do Iapen com mais de 300 vagas; confira

Como havia prometido ainda na semana passada, o governador Gladson Cameli publicou o edital do concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), com mais de 300 vagas para diversas áreas. O documento saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (20).

O prazo de validade do presente concurso público é de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação de seu Resultado Final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

As mais de 300 vagas são para os cargos de técnico administrativo e operacional, agente de polícia penal (masculino e feminino), assistente social, engenheiro civil, especialista em execução penal e psicólogo, distribuídas da seguinte forma:

Remuneração

TÉCNICO ADMINISTRA- TIVO E OPERACIONAL – Remuneração: R$ 3.221,90 (vencimento base: R$ 917,15; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$ 967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$ 914,95; Auxílio Saúde: R$ 422,40 + complementação de salário mínimo).

Jornada: 40h semanais

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Médio (antigo 2º grau), fornecido por instituição de ensino reconhe- cida pelos órgãos normativos.

AGENTE DE POLÍCIA PENAL – Remuneração: R$ 4.366,60 (vencimento base, conforme Lei Complementar n. 392/2021).

Jornada: 40h semanais, exercidas em tempo integral e dedicação exclusiva, em regime de escala, podendo ser alterada de acordo com a neces- sidade da Administração Pública.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Minis- tério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B”, até a inscrição no Curso de Formação.

ASSISTENTE SOCIAL – Remuneração: R$ 5.131,34 (vencimento base: R$2.826,59; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$914,95; Auxílio Saúde: R$422,40).

Jornada: 40h semanais.

ENGENHEIRO CIVIL – Remuneração: R$ 6.561,76 (vencimento base + demais vantagens).

Jornada: 40h semanais.

ESPECIALISTA EM EXECUÇÃO PENAL – Remuneração: R$ 5.131,34 (vencimento base: R$2.826,59; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$914,95; Auxílio Saúde: R$422,40).

Jornada: 40h semanais.

PSICÓLOGO – Remuneração: R$ 5.131,34 (vencimento base: R$2.826,59; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$914,95; Auxílio Saúde: R$422,40).

Jornada: 40h semanais.

Etapas do concurso

As provas objetiva e discursiva serão realizadas nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

A banca responsável é a do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Confira mais informações no edital completo, AQUI: