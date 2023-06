Sandy recebe fãs separada por grades e é detonada: “Zoológico humano”

Fã que é fã faz qualquer coisa para estar o mais perto possível de seu ídolo, até posar para uma foto separado por grades. E foi isso que aconteceu, na última sexta-feira (23/6), quando Sandy chegou ao Centro Regional de Eventos, em São José do Rio Preto, São Paulo. A cantora fez poses na parte de dentro do local, enquanto muitas pessoas aguardavam atrás de uma “cerca”.

O que para muitos pode ser considerado um comportamento “normal”, para outros gerou revolta. Tanto no Twitter quanto no Facebook, muitos internautas reprovaram a “atenção” de Sandy com seus seguidores mais fiéis: “A Sandy recebendo seus fãs é a imagem mais patética que você verá hoje. Vejam que lindo, os animais na cerca…”, disparou um no microblog. “Fala sério 🤡🤡🤡”, comentou outra. “Podre”, detonou uma terceira.

E os posts revoltados no Twitter não pararam por aí: “Não me toque, não me rele”, debochou mais um. “Mas ‘gente de fã-clube’, um bando de idólatras que se submetem a uma obsessão doentia e irracional por outro ser humano, tem que ser tratados como os bichos que são mesmo. É uma forma de vida inferior. 💁🏻‍♂️”, analisou outro.