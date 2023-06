São Francisco e Assermurb decidem Campeonato Estadual Feminino

São Francisco e Assermurb decidem nesta quarta, 28, a partir das 15h30, no Florestão, o título do Campeonato Estadual Feminino Sub-17.

As duas equipes entram em campo sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o título vai ser decidido nas cobranças de penalidades.

São Francisco é favorito

Com um trabalho desenvolvido em parceria com o Colégio Dom Pedro II, o São Francisco tem um time escolar.

Segundo o coordenador, Marcelo Fontenele, esse é um dos caminhos para revelar talentos em todas as modalidades do esporte acreano.

“Estamos falando de futebol feminino, mas acredito nesse modelo para todas as modalidades. O esporte acreano pode revelar muito talentos”, comentou o coordenador.

Assermurb espera sequência

A Assermurb entra em campo para tentar o título e começar a consolidar um trabalho. O time é o atual campeão acreano no adulto, mas ainda tem um trabalho em desenvolvimento na base.

“A realização de competições vai acelerar o processo de busca por novas atletas. Isso é fundamental para o futebol feminino”, avaliou a diretora Socorro Siqueira.

Competição inédita

Pela primeira vez na história, a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) promove uma competição de base no feminino.

O crescimento do futebol entre as mulheres no Brasil e a maior exposição deve aumentar o número de competições no Acre.