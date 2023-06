São Francisco e Assermurb conseguiram manter os favoritismos na tarde desta quarta, 21, no Florestão, e são finalistas do Campeonato Estadual Feminino Sub-17.

O São Francisco goleou o Atlético por 6 a 0 e a Assermurb derrotou o Real Sociedade por 2 a 1.

Final na quarta

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirmou para quarta, 28, às 15 horas, no Florestão, a final do torneio. As duas equipes entram em campo em igualdade de condições.