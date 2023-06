São Francisco e Real Sociedade vencem e definem semifinais do estadual

São Francisco e Real Sociedade venceram os confrontos da última rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino Sub-17 nesta quinta, 15, no Florestão, e os resultados definiram as semifinais da competição.

O São Francisco derrotou a Assermurb por 2 a 0 e o Real Sociedade bateu o Atlético por 4 a 0.

Semifinais na quarta

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirmou para quarta, 21, a partir das 14h45, no Florestão.

São Francisco e Atlético disputam a primeira semifinal e na definição do segundo finalista a Assermurb joga contra o Real Sociedade.