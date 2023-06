São Francisco goleia Atlético e assume liderança isolada do Estadual

O São Francisco goleou o Atlético por 10 a 0 na tarde desta quarta, 7, no Florestão, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Estadual Sub-17, no feminino, com 9 pontos. Ketlyn (3), Marcela (2), Bruna (2), Isadora, Duda e Erika marcaram os gols das Católicas.

Trabalho de base

O São Francisco assumiu o trabalho desenvolvido na base do Colégio Dom Pedro II e isso vem sendo decisivo para a boa campanha na competição.

Última rodada

A fase de classificação do Estadual Sub-17 vai ser fechada na próxima quarta, 14, a partir das 14h45, no Florestão. No primeiro jogo, o São Francisco vai enfrentar a Assermurb e no outro confronto o duelo será entre Real Sociedade e Atlético.