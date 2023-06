São Francisco recebe o Trem e tenta voltar a vencer na Série D

Depois de quatro derrotas seguidas, o São Francisco joga contra o Trem, do Amapá, nesta quinta, 8, às 16 horas, no Florestão, e vai tentar a recuperação no Campeonato Brasileiro da Série D. Os Católicos perderam atletas importantes e o técnico Everton Lima tentou montar uma equipe competitiva para o confronto.

Fechou preparação

Com um treino leve e curto, por causa da chuva, o elenco do São Francisco fechou a preparação na tarde desta quarta, 7, no Carlos Simão.

Everton Lima deixou para definir os titulares do São Francisco somente momentos antes da partida.

Trem quer recuperação

Com uma campanha bem abaixo do esperado, o Trem chega para o duelo na capital acreana em busca da recuperação. A equipe ocupa a 7ª colocação no grupo 1 com 4 pontos.

Quem apita?

Ingrede Santos, do Ceará, apita São Francisco e Trem. Os acreanos Rener Santos e Roseane Amorim serão os auxiliares.